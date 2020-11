De politie meldt dat er woensdagochtend zes verstekelingen uit Eritrea zonder identiteitsbewijs zijn gevonden bij Hazeldonk, in de buurt van de grens met België. Het zestal werd door de politie aangehouden.

De Roemeense chauffeur had de politie ingeschakeld omdat hij had gezien dat het zeil van zijn vrachtwagen was gescheurd en de verzegeling van de truck was verbroken. Het zestal werd ontdekt in de laadruimte en werden later door de politie aangehouden.

Dinsdag werden al zeven verstekelingen gevonden in een vrachtwagen bij een tankstation aan de A27 bij Hank.