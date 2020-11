De politie heeft dinsdag een lading met 480 kilo illegaal vuurwerk in Breda onderschept. De potentiële verkopers, een 32-jarige man en een 30-jarige vrouw uit Breda, zijn opgepakt. Ook hield de politie een 36-jarige koper uit Heerhugowaard aan.

De 32-jarige Bredanaar kwam bij de politie in beeld via een website waarop hij vuurwerk te koop aanbood. De politie ontdekte dat hij vanuit zijn bestelauto in de wijk Heusdenhout zijn handel dreef. In de auto van de koper, die op dat moment aanwezig was, troffen agenten zes dozen met siervuurwerk aan. De 36-jarige man uit Heerhugowaard had daar naar eigen zeggen zeshonderd euro voor betaald.

Agenten vonden in de woning van de verkoper ook nog "meerdere zelf in elkaar geknutselde explosieven" aan. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontfermden zich over het vuurwerk en vernietigden het ter hoogte van de Galderse Meren. In totaal ging het om 480 kilogram illegaal vuurwerk.

Ook werd er in de woning een kilo hennep en vals geld aangetroffen. Een dertigjarige vrouw die op dat moment in de woning verbleef, werd eveneens aangehouden.