Joerie Minses, de burgemeester van Alphen-Chaam, doet een dringende oproep aan de inwoners van zijn gemeente om zich aan de coronaregels te houden. Hij wijst erop dat het erg slecht gaat wat betreft coronabesmettingen in de regio.

De gemeente staat landelijk in de top vijf van gemeenten met relatief het grootste aantal besmettingen. "De stijging van de afgelopen week baart mij echt grote zorgen", aldus Minses in een bericht op de website van de gemeente.

"Er bereiken mij wel signalen over feestjes in de privésfeer", vervolgt de burgemeester. "Als daar inderdaad sprake van is dan is dat uiteraard volstrekt onverantwoord. Het is geen tijd om feestjes te vieren."

Iedere dag komen er volgens Minses nieuwe besmettingen bij. De burgemeester heeft de GGD gevraagd een analyse te maken van de cijfers van de afgelopen week. De GGD kan nog geen specifieke oorzaak aanwijzen.

Minses vraagt de mensen in zijn gemeente zich aan de regels te houden en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. "De situatie is zeer ernstig."