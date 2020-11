Twee geparkeerde auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur in brand gevlogen aan de Heusdenhoutsestraat in Breda.

Over de toedracht zijn nog geen specifieke details bekend, maar de politie en brandweer vermoeden opzet.

De brandweer is opgeroepen, heeft de vlammen gedoofd en is vervolgens weer teruggekeerd naar de kazerne.

Getuigen worden gevraagd zich te melden.