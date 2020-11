De Cultuurnacht Breda, die jaarlijks eind januari op een zaterdag plaatsvindt, is verschoven naar maart. Daarnaast gaat het evenement niet één avond en nacht, maar drie dagen duren.

De organisatie van het evenement kiest voor de verplaatsing vanwege het coronavirus. De kans dat het virus eind januari zover is teruggedrongen dat evenementen weer mogelijk zijn, is klein. Vandaar dat besloten is de traditionele winterse cultuurnacht naar het voorjaar te schuiven.

Het evenement vindt nu plaats op 19, 20 en 21 maart. De Bredase cultuursector komt in dat weekend met een speciale corona-editie van de Cultuurnacht Breda.

De organisatie buigt zich de komende tijd over de coronarichtlijnen tijdes het evenement en zal dat binnenkort, met het gehele programma van het weekend in maart, bekendmaken.