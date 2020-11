Burgemeester Paul Depla heeft zondagochtend een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan André van Hulten. Al vele tientallen jaren zet Van Hulten zich in voor diverse bridgeclubs in Breda en Ulvenhout.

Van Hulten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij had de leiding over bridgeclub Contact en was oprichter van BC Alert en BS Sans Rancune. Daarnaast is hij bridgedocent en -arbiter en organiseert hij al jaren drives in de regio, waaronder de UNICEF bridgedrive, waarmee geld voor dit goede doel wordt ingezameld.

André van Hulten is tevens bestuurslid van VVN Nederland afdeling Heusden en zette zich jarenlang in voor voetbalvereniging SC Elshout.