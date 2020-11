Een 63-jarige vrouw uit Terneuzen is zaterdag aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Ze zou met een auto tegen een man zijn aangereden in Ulvenhout. De 36-jarige man uit Ulvenhout is zelf ook aangehouden op verdenking van bedreiging.

De vrouw zou ook enige tijd hebben rondgereden met de man op de motorkap. Hij raakte daarbij niet gewond.

De man zou de vrouw daarvoor al hebben geslagen en bedreigd. Omstanders wisten uiteindelijk tussenbeide te komen.

De politie doet onderzoek naar het incident.