De politie heeft vrijdagavond drie mannen van 23, 28 en 52 jaar oud aangehouden in Breda bij een grote drugsactie. Agenten betrapten twee van de drie op heterdaad, de derde verdachte werd even later aangehouden in een woning.

Agenten betrapten de 52-jarige en de 28-jarige verdachte tijdens een drugsdeal. Bij de deal die de agenten hadden gezien, kocht de 52-jarige twee bolletjes cocaïne. Hij deed daar bij zijn aanhouding afstand van en mocht later in de nacht naar huis. De dealer zou echter in bezit zijn geweest van 32 bolletjes heroïne en 21 bolletjes cocaïne. Dat is allemaal in beslag genomen, net als zijn auto.

Het onderzoek werd voortgezet en een woning in Breda werd doorzocht. Daar troffen de agenten een 23-jarige Bredanaar aan. De politie vermoedt dat ook hij betrokken is bij de handel. Hij is aangehouden. De politie zet het onderzoek voort en de twee zitten nog vast.