Wethouder Daan Quaars (Mobiliteit) heeft de Haagdijk in Breda als achtste fietsstraat in gebruik genomen. In dit soort straten is er extra ruimte voor fietsers en zijn automobilisten 'te gast', waardoor ze hun snelheid laag moeten houden

Eerder gebeurde dat in Breda al met de Boschstraat, Cornelis Joosstraat, Heusdenhoutseweg, Rietdijk, Binnensingel, Nassausingel en de Mauritssingel.

Met deze herinrichting komt een lang gekoesterde wens van bewoners en ondernemers in vervulling. Al lange tijd klaagden zij erover dat verkeer met hoge snelheid door hun Haagdijk reed.

"Ik ben blij dat we op de Haagdijk, een van onze historische straten, eindelijk de rust terugbrengen. Mijn complimenten aan bewoners en ondernemers die dit mede mogelijk hebben gemaakt", aldus de wethouder.

De gemeente heeft bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Alle kruispunten zijn opnieuw ingericht als plateaudrempels met nieuwe tegels. Zo remmen ze niet alleen het verkeer af, maar zijn ze ook een rustpunt in de straat. De gemeente plaatst daar later nog plantenbakken.