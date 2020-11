Burgemeester Paul Depla van Breda heeft tot nu toe acht aanvragen gekregen van ondernemers die willen meewerken aan een landelijke wietexperiment. Verspreid over het land hebben 149 potentiële telers van legale wiet zich gemeld.

Dat staat in een brief die de burgemeester naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De vraag of hij ook in zee gaat met de betrokken telers kan Depla nog niet beantwoorden. Er moet nog een procedure worden afgerond voordat er daadwerkelijk met de teelt kan beginnen. Als Depla namens de gemeente Breda nu al een advies zou geven, dan kan dat leiden tot 'valse verwachtingen'.

Bovendien is er altijd nog de mogelijkheid dat de betrokken ministeries een ander besluit nemen dan Breda. Dat kan beteken dat een alsnog door 'Den Haag' afgewezen teler zijn verhaal gaat halen. Het gevolg kan zijn dat Depla daarna op het matje wordt geroepen om uit te leggen waarom Breda wel verder wilde met de intussen afgewezen ondernemer.

De telers die zich nu hebben aangemeld moeten ook nog een zogeheten Bibob-toets ondergaan. Dat betekent dat wordt onderzocht of ze banden hebben met criminele organisaties. Depla zegt ook dat het experiment later begint: niet in juni, maar in oktober 2021.