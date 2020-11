Burgemeester en wethouders van Breda hebben de noodzakelijke omgevingsvergunning afgegeven voor een grondige verbouwing van basisschool De Horizon in Prinsenbeek.

Met de toestemming van het college kan de school aan de Kapelstraat beginnen met de aanbouw van drie nieuwe lokalen en een extra speelzaal.

De verbouwing komt wat hem betreft geen dag te vroeg. Het aantal leerlingen op De Horizon is de laatste jaren gegroeid, dus uitbreiding werd onvermijdelijk. Overigens is wat Op de Beek betreft de maximumgrens wat betreft het aantal leerlingen nu wel bereikt: "We willen ons dorpse karakter behouden, dus 400 tot 440 leerlingen is genoeg", zei Op de Beek eerder tegen nieuwspartner BN DeStem.

Klimatologisch verbeterd

De Horizon wordt ook "klimatologisch verbeterd", zegt de directeur. Zo komen er onder meer warmtepompen en zonnepanelen. De werkzaamheden hebben wel gevolgen voor de leerlingen. Een deel van hen wordt tijdelijk ondergebracht in portocabins die naast De Grifiioen aan de Schoolstraat worden geplaatst. Andere leerlingen krijgen voorlopig onderdak in De Griffioen zelf, terwijl weer twee andere groepen tijdelijk in het naburige gebouw van Kober worden ondergebracht.

Op de Beek hoopt in augustus volgend jaar weer terecht te kunnen in zijn opgeknapte school: "Zodat we over twee jaar met een fris gebouw ons honderdjarig bestaan kunnen vieren.