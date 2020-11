Er zijn dit jaar twaalf meldingen van overlast bij het NS-station Breda-Prinsenbeek binnengekomen bij de gemeente Breda.

Het gaat vooral om vervuiling door rommel en zwerfvuil. Ook hangt er regelmatig een groep jongeren rond, maar die is "goed aanspreekbaar".

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar CDA-gemeenteraadslid Marc van Oosterbosch. De christen-democraat was een maand geleden in de pen geklommen, omdat hij had gehoord dat er mensen zijn die zich niet op hun gemak voelen bij het station aan de rand van de Haagse Beemden.

Het college is op de hoogte van de gemelde overlast en vervuiling. Ook blijkt er van alles kapot te zijn, zoals straatverlichting, straatmeubilair, bestrating en bomen. Toch zijn de jongeren die rondhangen "goed aanspreekbaar", aldus het stadsbestuur. Ze zijn overigens niet helemaal onbekend bij jongerenwerkers. De overlast is na de zomer iets afgenomen, maar "er lijkt meer tijd nodig om tot meer resultaat te komen".

Met de NS is afgesproken dat er af en toe een hondenbegeleider patrouilleert, terwijl de politie wordt gevraagd om meer toezicht te houden.