Een meisje is woensdagmiddag op de fiets aangereden op de kruising van de Doornboslaan en de Verviersstraat in Breda. De ambulance kwam ter plaatse en het meisje is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De kruising was kort afgezet door de politie.