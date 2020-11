Avans Hogeschool in Breda heeft een duurzame kerstbal bedacht in strijd tegen overdaad en consumeren tijdens de feestdagen. De bal is onder meer gemaakt van kerstboomnaalden uit 2019.

Bas Koebrugge, projectleider Marketing & Communicatie van het Centre of Expertise Biobased Economy bij Avans Hogeschool benadrukt wel om de ballen niet te kopen als je nog genoeg kerstdecoratie hebt. "Dan schiet het duurzame product zijn doel voorbij.”

De school test nu in het biopolymeer applicatie centrum welke soorten biologische plastic het meest geschikt zijn voor hun kerstballen.

De bedoeling is om sets te maken met vier kerstballen. Alle ballen zijn van een ander duurzaam materiaal gemaakt en een andere kleur. Studenten gaan uitzoeken welke kleur, design, prijs en de grootte de bal moet hebben volgens de consument.

De kerstballen hangen dit jaar voorlopig alleen bij medewerkers en studenten van Avans hogeschool in de boom. De opbrengst gaat naar een goed doel.