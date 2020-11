De zeventienjarige verdachte van de steekpartij in de Bredase wijk Tuinzigt vorige week, blijft twee weken langer in hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag besloten.

Vorige week donderdag werd een zestienjarige jongen in zijn gestoken op de hoek van de Seringenlaan en de Laurierstraat, tegenover drie middelbare scholen. Nog geen uur later werd in een dokterspraktijk aan de Esserstraat de zeventienjarige verdachte aangehouden.

Volgens de politie waren de twee bekenden van elkaar en mondde een conflict uit in het steekincident. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. Beiden waren geen leerlingen van een van de nabijgelegen scholen. Het slachtoffer mocht een dag later het ziekenhuis weer verlaten.

Burgemeester Paul Depla sprak na het incident zijn medeleven uit. "Onwerkelijk om als ouders een telefoontje te krijgen dat je kind zoiets gruwelijks is overkomen. Deze gebeurtenissen kennen ook alleen maar slachtoffers."