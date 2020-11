Omdat omwonenden de Scheperij voor extra verkeer vrezen in hun straten met de komst van het nieuwe winkelcentrum, worden deze maand verkeersmetingen gedaan. Die moeten in kaart brengen hoeveel verkeer er nu al rijdt.

Het gaat om de Donkerstraat, de Hameldonk en de Langelaar in Teteringen. Die straten ontsluiten de Scheperij, het plein waarop een nieuw winkelcentrum komt, met daarboven 32 appartementen. Dat plan kreeg afgelopen voorjaar groen licht van de Bredase gemeenteraad.

Een groep omwonenden heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Zij vinden het ontwerp te massaal, maar zijn ook bezorgd over de verkeersveiligheid. De gemeente gaat nu een nulmeting doen om het huidige verkeer in beeld te brengen.

Naast het aantal voertuigen, wordt ook gemeten om welke categorie het gaat: licht, middelzwaar of zwaar verkeer. Er rijdt regelmatig vrachtverkeer, onder meer om de supermarkt op het plein te bevoorraden. Omdat vanwege de coronacrisis de cijfers mogelijk niet representatief zijn nu, worden de metingen komend voorjaar opnieuw gedaan.

Deze verkeersmetingen staan los van het verkeersonderzoek dat momenteel al loopt naar de drukte op de Oosterhoutseweg in Teteringen. De uitslagen daarvan worden begin volgend jaar verwacht.

Daarnaast wordt in samenspraak met de basisscholen Helder Camara en Nuts een onderzoek naar looproutes gehouden. Dit is om te kijken of er extra oversteekplaatsen rond de Scheperij nodig zijn.