De brandweer is maandagochtend opgeroepen voor een melding over een brand aan de Overveldsestraat in Prinsenbeek.

Vanwege het rieten dak van de woning werd er opgeschaald naar een middelbrand. De vlammenzee bleek echter niet in het huis, maar in een schuur achter de woning te woeden.

De brandweer had de boel snel onder controle, maar kon ernstige rookontwikkeling niet voorkomen. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet duidelijk.