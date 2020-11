Verschillende bouwclubs gaan Boemeldonck de komende tijd toch een passende aankleding geven. Vanwege de coronacrisis zijn ook in Prinsenbeek de grote carnavalsoptochten voor het komende seizoen afgelast.

Vanuit verschillende bouwclubs is een initiatief opgepakt om in februari het dorp feestelijk aan te kleden. Het idee is omarmd door meerdere clubs en waar er bij de optocht sprake is van onderlinge competitie, staat bij dit plan de samenwerking voorop.

Bastiaan van Aert van bouwclub De Dwarsliggers is een van de medeoprichters van de bij deze gelegenheid ontstane Beekse Karnavals Vereniging (BKV). Binnen de BKV wordt nagedacht over de wijze waarop het dorp toch aangekleed gaat worden.

"Normaal kiest elke club zijn eigen thema", zegt Van Aert. "Nu gaan we allemaal aan de slag rond hetzelfde thema zodat er straks een mooie eenheid ontstaat. De komende week, anderhalve week denken we met een idee te kunnen komen."

Daarna zal nog bepaald moeten worden welke club op welke plek aan de slag gaat. "Iedereen heeft een vragenlijst gekregen met de vraag wat ze willen maken. Daarna gaan we kijken wie de rotonde aankleedt en wie de Markt. Vooropstaat dat we dit samen gaan doen."

Ook Beekse Algemene Karnavalsstichting steunt initiatief

De Beekse Algemene Karnavalsstichting (BAK) verwelkomt het idee. "We zijn vanaf het begin met het bouwcollectief in gesprek. Waar mogelijk bieden we onze hulp aan, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen en dergelijk", aldus secretaris Robbert Janssen.

Het bouwcollectief verenigd in de BKV hoopt dat ook dat in de komende tijd scholen, individuen, muziekverenigingen en andere carnavalsliefhebbers het idee omarmen.