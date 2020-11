De plek waar ooit buurthuis Incom stond, en waar nu nog de Turkse moskee en kringloopwinkel Goedkoop & zo in Breda staan, krijgt een nieuwe invulling. Er is een initiatief ingediend voor woningbouw, mogelijk in combinatie met zorg. En met oog voor de geschiedenis.

De gemeente Breda is positief over het voorstel. Het Incom-terrein is een van de laatste hoogwaardige ontwikkellocaties in het centrum. Het grenst aan de J.F. Kennedylaan, de Brouwerijstraat en de Valkenstraat en ligt al zo'n vijf jaar grotendeels braak.

Concreet zijn de ideeën nog niet, maar Jef Havermans van de ontwikkelingscombinatie is blij met het groene licht van de gemeente voor een haalbaarheidsonderzoek.

De ontwikkelcombinatie is onder meer eigenaar van het monumentale pand aan de Boschstraat, waarin voorheen Huize Raffy zat en waarin nu woonzorgcentrum Lâle is gevestigd. Havermans: "Dat perceel grenst aan de achterzijde aan de ontwikkellocatie. Dat biedt kansen de verbinding tussen Park Valkenberg en de Boschstraat te versterken."

Daarin speelt volgens Havermans onder meer de juiste keuze van bebouwing langs de Valkenstraat en de Brouwerijstraat een rol. Daarmee worden die doorsteekroutes van het park naar de Boschstraat, en andersom, aantrekkelijker. "Vroeger grensden de tuinen van de herenhuizen langs de Boschstraat aan het park. Met de aanleg van de J.F. Kennedylaan in de jaren 60 is die verbinding doorbroken."

Een ander historisch element waarover de ontwikkelaar kan nadenken, is het ondergrondse Oude Vest-riool. Dat loopt onder het plangebied door.

Aan de zijde van Park Valkenberg komt in elk geval hoogbouw. Dat wordt een mix aan woningsoorten - koop/huur, sociale woningbouw/hoger segment -, passend binnen de Bredase woningbouwvisie. "We gaan onderzoeken wat haalbaar is en in gesprek met de buurt. We hopen in de zomer van 2021 een concreet plan te presenteren."