De gemeente Breda zet met een Lokaal Preventieakkoord in op de aanpak van overgewicht bij volwassenen.

In Breda heeft in de leeftijdsgroep 19-64 jaar 42 procent overgewicht of obesitas. Voor de leeftijdsgroep 65-plus geldt een percentage van 57 procent (Gezondheidsmonitor, 2016).

Het actieplan moet de kans op kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, artrose, mobiliteitsbeperkingen en slaapstoornissen voorkomen. Maar ook aan psychische gevolgen, zoals schaamte en depressie en een verminderde duurzame inzetbaarheid op het werk.

Sport en bewegen

Het Preventieakkoord sluit aan bij het Lokaal Sportakkoord, waarmee sport en bewegen wordt gestimuleerd. Bij het Preventieakkoord wordt gekozen voor drie thema's: 'Hoge Vucht', 'Gezond ouder worden' en 'Gezonde werknemers en werkgevers'.

De kick-off is de opmaat naar de daadwerkelijke ondertekening van het akkoord op 21 januari. Deelnemende partijen zijn onder meer sportclubs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en kennisinstellingen.