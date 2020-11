Een achttienjarige Bredanaar heeft donderdag een agent in een arm gebeten. Hij deed dat volgens een woordvoerder toen hij agressief werd bij zijn aanhouding.

Agenten werden rond 14.50 uur op het Doctor Ariënsplein in Breda gewenkt door enkele mensen. Die vertelden dat een scooterrijder tegen een auto was gebotst. De bestuurder van de scooter was er na de botsing vandoor gegaan. Zijn tweewieler lag nog steeds op de plek van het ongeval.

De agenten wisten het adres van de scooterrijder te achterhalen. Zij gingen naar hem toe, maar de man werd agressief. Hij riep dat hij niet mee wilde naar het politiebureau.

De agenten probeerden hem te kalmeren, maar hij maakte ineens een slaande beweging. Hij werd daarom aangehouden. Tijdens zijn arrestatie beet hij de agent. Hij had tandafdrukken in zijn arm. De agent heeft aangifte gedaan tegen de verdachte.