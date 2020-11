De zestienjarige jongen die donderdagmiddag in zijn been werd gestoken, is een leerling van het Stedelijk Gymnasium in Breda. Dat laat de school vrijdag via een brief weten. Hij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen.

De jongen werd donderdag om 13.45 uur op de hoek Seringenlaan met de Laurierstraat in de wijk Tuinzigt in zijn been gestoken.

De politie hield een uur later een zeventienjarige verdachte aan in de Esserstraat in Princenhage. Wat er precies aan de steekpartij vooraf ging, moet onderzoek van de politie uitwijzen. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar.

"Wij zijn als school vanzelfsprekend zeer geraakt door het feit dat een van onze leerlingen op deze wijze slachtoffer is geworden van zo'n gewelddadige actie en wij wensen hem en zijn familie alle sterkte toe", aldus het Stedelijk Gymnasium.

De school heeft verder geen betrokkenheid bij het onderzoek.