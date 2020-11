De 32-jarige man die woensdagavond werd aangehouden na een grote zoekactie in de Bredase wijk Hoge Vucht is een bekende van de politie. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. De politie wil nog geen uitspraken doen over de reden waarom de man op de vlucht sloeg.

Woensdagavond wilde de politie een automobilist controleren, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Agenten zouden gezien hebben hoe de man met een ballon aan zijn mond achter het stuur zat, wat erop wijst dat hij mogelijk lachgas aan het gebruiken was.

De auto schoot tijdens de achtervolging de wijk Hoge Vucht in. Daar raakten agenten hem even uit het oog, waardoor hij leek te ontkomen. Van de bestuurder ontbrak lange tijd ieder spoor. Agenten met kogelvrije vesten controleerden veel inkomend en uitgaand verkeer in de wijk om te man op te sporen. De agenten droegen de vesten omdat de verdachte mogelijk geschoten zou hebben. Of dat het geval is, wordt nog onderzocht.

Kort voor middernacht op woensdag wisten agenten de voortvluchtige toch in de kraag te vatten. Urenlang had hij zich verstopt op het balkon van een appartement. De 87-jarige bewoonster vertelde eerder aan deze krant dat ze zich was rotgeschrokken. "Ik dacht dat er iets was omgevallen en ik liep door de woonkamer toen ik licht bij het balkon zag schijnen." De vrouw trok het gordijn open en zag zes politieagenten. "We hebben een boef van uw balkon gehaald, vertelde een agent."