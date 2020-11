De tienerjongen die donderdag pal voor het Markenhage zwaargewond raakte bij een steekpartij, is niet het eerste slachtoffer van een steekwapen in Breda. In de laatste jaren vonden meerdere steekincidenten plaats.

Het slachtoffer (16) werd donderdagmiddag rond 13.45 uur in zijn been gestoken. Een zeventienjarige jongeman werd daarna als verdachte aangehouden. De twee waren bekenden van elkaar.

Over de exacte aanleiding van het incident, kan de politie vrijdag weinig kwijt. "Een conflict is uit de hand gelopen en uitgemond in een steekpartij'', klinkt het vooralsnog.

En dat net nu minister Grapperhaus (Justitie) deze week nog eens benadrukte dat het (steek)wapenbezit en daaruit voortkomende geweld onder jongeren wat hem betreft de spuigaten uitloopt. Hij wil een verkoopverbod van messen aan jongeren en ook vaker kluisjescontroles op scholen.

Depla spreekt zorgen uit

Het incident was donderdag reden voor burgemeester Paul Depla om nogmaals zijn zorgen uit te spreken. Op Facebook zei hij onder andere: "Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren zijn niet normaal en dat mogen ze ook nooit worden. (...) Gisteren werd gelukkig weer een stap gezet in de aanpak van dit zorgelijke probleem met de presentatie van het landelijke actieplan Wapens en Jongeren waar de gemeente Breda ook mede-initiatiefnemer van is."

Depla: "Het is belangrijk om door middel van gerichte acties het bezit van steekwapens flink te verminderen waardoor de kans op dit soort incidenten met steekwapens drastisch verkleind. Het incident van vandaag in Breda maakt helaas maar weer heel erg duidelijk hoe hard die aanpak nodig is."

Paul Pluijmert

In november 2018 werd Paul Pluijmert uit Dordrecht aan de Nieuwe Prinsenkade tijdens een stapavond neergestoken door een opgefokte Bredanaar. Pluijmert overleeft het niet. Andy D. kreeg twee weken geleden van de rechtbank in Breda twaalf jaar cel opgelegd. Naast het doden van Pluijmert wordt hem ook mishandeling van een andere stapper met het steekwapen aangerekend, net voor de fatale uithaal.

Megan

In Augustus 2019 werd de toen vijftienjarige scholiere Megan in haar ouderlijke woning aan de Bilderdijkstraat doodgestoken door een klasgenoot. De klasgenoot moet nog voor de inhoudelijke behandeling in de rechtbank verschijnen.

Westerpark

Medio september 2019 worden drie jongeren door een dertigjarige man neergestoken in Westerpark. Een van hen krijgt steken in zijn rug, een ander in de nek. Het levert hen zware littekens op, fysiek en mentaal. De psychotische dader Luis Claudio N. wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt van de rechtbank tbs opgelegd.