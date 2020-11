De Bredase Selma Oueddan (19) is tweede geworden in de finale van het culturele evenement Kunstbende. Ze deed afgelopen zaterdag mee aan het onderdeel taal en droeg haar gedicht 'Ik weet het niet' voor in de Amsterdamse Westergasfabriek.

Het was de derde keer dat Selma deelnam aan de Kunstbende, maar wel een heel vreemde. Normaal zit de zaal vol, maar door corona was daar geen sprake van. "Nee, bijna niemand. Alleen mijn vader, de jury en wat mensen van de techniek", blikt ze terug.

"De eerste keer dat ik meedeed, werd ik derde. De vorige keer bleef ik in de voorronde steken. Helaas mag ik nu niet meer meedoen, maar ik ben wel superblij met de tweede plaats."

Provincie Brabant

Om in de landelijke finale te komen, moest Selma de provinciale voorrondes winnen. Dat deed ze, zodat ze de provincie Brabant vertegenwoordigde. "Het ging voor mijn gevoel beter dan in de voorronde. Ik was wel nerveus, maar dat ging snel over."

Er zijn negen disciplines bij de Kunstbende. Op discipline taal moest Selma alleen Agata Dohne uit Zuid-Holland voor zich dulden. "Waarom weet ik nog niet. Het juryrapport krijg ik nog. Maar tweede is ook hartstikke goed, al hoop je natuurlijk op de hoofdprijs. Ik heb veel mooie dingen gezien van andere deelnemers."

Haar gedicht Ik weet het niet is een stroom van alledaagse gedachten, zaken waar eigenlijk iedere negentienjarige mee rondloopt. "Vijf keer per week doe ik aan fitness, maar ik haat fitness. Ik schrijf boeken in mijn hoofd en te weinig op papier. Ik deel gedichten waarvan ik nooit weet of ze echt goed zijn. Ik denk veel te lang na over wat ik zeggen moet en weet nooit wat ik wil."

Ambities

Selma heeft ambities op het literaire vlak. "Ik schrijf verhalen, wie weet in de toekomst nog eens een roman."

Naast haar schrijverschap is Selma tweedejaars studente medicijnen.