Een tiener is donderdagmiddag rond 14.00 uur gewond geraakt bij een vermoedelijk steekincident op de hoek Seringenlaan/Laurierstraat in Breda. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het slachtoffer wordt behandeld aan zijn bovenbeen en hand.

Het incident vond plaats tegenover de middelbare school het Markenhage. Er staan leraren en leerlingen op straat.

De Laurierstraat is afgezet. De politie is op zoek naar de daders of dader.