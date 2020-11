Meer dan tweehonderd jaar oud, maar klaar voor een digitale toekomst. Vanuit het Witte Kerkje in Terheijden kan straks gestreamd worden, zodat de thuisblijvers niets hoeven te missen.

"We zijn nu het tweehonderd jaar oude kerkje aan het digitaliseren", zegt Koen Biesiot van de Stichting Exploitatie Witte Kerkje die inmiddels tien jaar bestaat. Hij wijst op de camera aan een van de zijmuren. "Daarmee kunnen we straks streamen."

Kerkdiensten op YouTube

"We willen de kerkdiensten niet meer via kerkradio bij de mensen thuisbrengen, maar via YouTube", zegt Jan Vonk van de stichting. "Ook ouderen kunnen namelijk steeds beter omgaan met de computer, soms met wat hulp van de kleinkinderen."

Om de complete streamingsinstallatie van 9.000 euro te kunnen aanschaffen, is de stichting een crowdfundingactie gestart. Zo kunnen straks niet alleen de kerkdiensten, maar ook concerten, uitvaarten en bruiloften worden uitgezonden.

Thuis een concert volgen

De streamdienst levert ook een nieuw verdienmodel op voor de stichting. Vonk: "Als we hier een concert organiseren, kunnen mensen een code kopen waarmee ze thuis via hun computer het optreden live kunnen volgen."

Die inkomsten zijn meer dan welkom, want dit jaar had de stichting te maken met enkele financiële tegenvallers. Door de coronacrisis ging immers een groot deel van de activiteiten en evenementen in het Witte Kerkje niet door. Vonk: "Aan het begin van het jaar stonden er vijftien bruiloften gepland. Uiteindelijk zijn er daar vijf van doorgegaan."

Nieuwe verlichting

De coronatijd biedt echter ook tijd en ruimte aan de vrijwilligers om het gebouw eens goed onder handen te nemen. Zo wordt het balkon aan de rechterzijde van het orgel hersteld, komt er nieuwe verlichting en zijn de oude stoelen vervangen door nieuwe exemplaren.

Vonk en Biesiot hopen dat fase 3 van het verbouwingsproject op 1 december is afgerond. Volgend jaar volgt de modernisering van het podium. Daarna wordt er voorzichtig naar fase 4 gekeken. Het is dan de bedoeling dat het terras wordt overkapt, zodat de tuinzaal groter wordt.