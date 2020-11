Na een massale zoektocht naar een gevluchte automobilist in Breda is woensdag tegen middernacht een man in een flat aan de Groenedijk gearresteerd. De politie kan nog niet bevestigen of de juiste persoon is aangehouden.

Woensdagavond vluchtte een automobilist met hoge snelheid toen de politie hem wilde controleren.

De auto schoot na de politiecontrole de wijk Hoge Vucht in, waar agenten de wagen even uit het oog verloren. Even later werd de auto teruggevonden, hij stond tegen twee paaltjes aan.

Van de bestuurder ontbrak lange tijd ieder spoor. De politie zocht met veel agenten, een arrestatieteam en een politiehelikopter naar hem. Iedere auto die de wijk in- of uitreed, werd gecontroleerd door agenten met kogelvrije vesten aan. Ze schenen met lampjes achterin de kofferbakken.

Ook auto's die vanuit Terheijden richting het centrum gingen werden gecontroleerd. Er stonden talloze politiewagens op verschillende plaatsen gepositioneerd.

Er wordt in de omgeving gesproken over een mogelijk schietincident dat met de grootschalige actie te maken heeft, maar dat is niet bevestigd door de politie.