Een achttienjarige man uit Breda is dinsdag belaagd door twee straatrovers die uit waren op zijn mobiele telefoon.

Het incident vond rond 19.00 uur plaats op de kruising van de Generaal Mackzekstraat en de Paul Windhausenweg in Breda. Het slachtoffer verklaarde dat hij benaderd werd door twee jongens, die hem vroegen of ze even op zijn mobiel mochten kijken.

De achttienjarige man stemde daar mee in, maar een van de verdachten fietste plots weg met de telefoon. Het slachtoffer rende achter de dief aan en pakte hem beet. Na een worsteling sloeg het tweetal zonder buit op de vlucht.

Het mobieltje werd dankzij de zoekfunctie in nabijgelegen bosjes terug gevonden. De bril van het slachtoffer raakte beschadigd. Er is nog niemand aangehouden.