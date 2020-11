Het is de elfde van de elfde: De dag waarop carnaval in 't Kielegat (Breda) wordt afgetrapt. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen groot feest, maar een online evenement. Benieuwd hoe in 2019 de aftrap van carnaval gevierd werd? We blikken terug met een aantal foto's.

Voordat het feest lostbarstte, trouwde dit stel in de regen. (Foto: Janine Klappert)

Het bier vloeide rijkelijk. (Foto: Janine Klappert)

Er werd flink gefeest en gedanst. (Foto: Janine Klappert)

Het podium werd gevuld door deze jonge Bredanaren. (Foto: Janine Klappert)

En er werd een nieuwe prins gekozen. (Foto: Janine Klappert)