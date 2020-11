De 24-jarige man die vrijdag werd aangehouden nadat een 71-jarige vrouw gewond raakte op de kruising van de Baronielaan met de Ginnekenweg in Breda had niets te maken met de valpartij van de vrouw. Volgens een politiewoordvoerder betrof de valpartij een "medisch incident".

De vrouw moest vrijdagochtend met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht na een ernstige aanrijding met een auto op de Ginnekenweg in Breda.

Naar aanleiding van het ongeluk hield de politie een 24-jarige man aan die mogelijk schuldig was omdat hij onder invloed van drank of verdovende middelen was terwijl hij achter het stuur zat. De woordvoerder meldt nu dat er sprake is van een "medisch incident". De uitslag van het bloedonderzoek van de man is nog niet bekend.