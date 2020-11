Ook het carnavalsfeest in Ulvenhout gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De organisatie heeft besloten om alle festiviteiten te schrappen en mikt op volgend jaar. In de provincie Noord-Brabant zijn de afgelopen tijd al een hoop carnavalsfeesten afgeblazen.

Alle binnen- en buitenactiviteiten die normaal in Bosuilendorp, het stadscentrum in Ulvenhout, worden gehouden zijn afgelast. De Stichting Ulvenhouts Carnaval (SUC) vindt dat de veiligheid van de carnavalsvierders, vrijwilligers en bezoekers niet gewaarborgd kan worden.

De organisatie looft wel de creativiteit van iedereen die de afgelopen tijd heeft meegedacht over hoe carnaval alsnog invulling kon krijgen. De insteek is steeds geweest te kijken wat verantwoord was, binnen de geldende richtlijnen.

Omdat het bijna 11 november is, heeft de stichting nu de keuze moeten maken alles te schrappen. Er worden ook geen Prins en Raad geïnstalleerd en ook geen Jeugdraad. Het bestuur hoopt volgend carnavalsseizoen weer groots uit te kunnen pakken.