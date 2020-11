De rechtbank in Breda heeft maandag drie jaar cel opgelegd aan de dakloze die op 29 december vorig jaar brand stichtte in een appartement aan de Veemarktstraat in Breda.

Door de brand die de man veroorzaakte, moesten de bewoners van vijf nabijgelegen appartementen worden geëvacueerd.

De man stal die avond eerst een microfoon, twee handdoeken en een foto bij de Lutherse Kerk aan het Stadserf. Daarna tikte hij bij de Yoghurt Barn, een eetzaak onder de bewuste appartementen, een ruit in en stichtte brand op de bovenste verdieping. Daarna vluchtte hij via het dak naar een kantoor aan de Molenstraat.

Daar sloeg hij een dakraam in met de brandblusser die hij had gepikt op de plek waar hij brand stichtte. In het kantoorpand stuitte de dakloze op de politie, die hem inrekende.

De man heeft nooit verteld waarom hij dat nu allemaal deed. De straf voor de man is conform de eis van de officier van justitie.