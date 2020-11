De A27 bij Bavel was in de nacht van zondag op maandag urenlang afgesloten. De weg lag bezaaid met boerenkool die van een vrachtwagen was gevallen.

Ter hoogte van het viaduct van de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel lag het gros van de groente. De boerenkool lag op de weg in de richting van Tilburg. Hoe de lading van de vrachtwagen heeft kunnen vallen, is niet bekend.

Na drie uur schoonmaken en een controleronde van een weginspecteur van Rijkswaterstaat kon de weg rond 4.30 uur weer worden vrijgegeven. Vanaf het bedrijventerrein Minervum was de A27 lange tijd afgesloten voor al het verkeer.