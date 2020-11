Een inbreker die zijn slag probeerde te slaan in een winkel aan de Ginnekenstraat in Breda, is in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad betrapt.

De melding over de inbraak kwam rond 3.30 uur binnen bij een wijkagent. Hij was toevallig in de buurt en stond daarom binnen twee minuten voor de winkel.

"Op het moment dat ik daar sta, zie ik op de eerste verdieping een deur opengaan", zegt hij. Door de deur stak een hoofd. "Hij kijkt me aan, schrikt en vliegt weer terug de winkel in."

Terwijl de agent zijn collega's op de hoogte bracht, werd er iemand opgeroepen die over de sleutel van de winkel beschikt. Omdat die persoon niet bereikbaar was, werd er ondertussen gezocht naar braakschade. Aan de buitenkant van het pand was geen braakschade, maar op het dak wel.

"Met de fantastische hulp van de brandweer zijn wij het dak opgekomen, waar we inderdaad de door de inbreker gebruikte ingang vonden", zegt de wijkagent.

De winkel werd met behulp van een hondengeleider doorzocht. De inbreker was er al vandoor. "Vermoedelijk wel zonder buit... Zeker weten doen we dit niet, omdat we nog steeds niemand van de winkel te pakken hebben gekregen."