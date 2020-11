Een 33-jarige man uit Polen is vrijdag veroordeeld tot twee maanden cel vanwege een steekpartij bij een tankstation aan de Teteringsedijk in Breda. De rechtbank spreekt van een poging tot zware mishandeling

Tegen de man was een celstraf van 105 dagen geëist, zo lang zat hij immers al in voorarrest. De rechtbank vond die straf echter te hoog. Normaal staat voor een misdrijf als dit 120 uur taakstraf. De rechtbank oordeelde alleen ook dat hij die niet kan uitvoeren, omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Daarom kreeg hij zestig dagen cel opgelegd.

De steekpartij vond plaats op 23 april van dit jaar binnen een vriendengroep van dakloze Polen. Een paar van hen zouden spullen van de verdachte hebben gestolen, waarop een ruzie ontstond die uiteindelijk met de steekpartij werd beslecht. De verdachte stak met een sleutelbos.

Het slachtoffer werd in zijn rug en elleboog geraakt. De rechtbank ging niet mee in het verweer dat er sprake zou zijn van zelfverdediging.