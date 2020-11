De Bredase Klûntocht die ieder jaar voorafgaand aan carnaval wordt georganiseerd, krijgt in 2021 een alternatieve editie. De Friese kroegentocht zou eigenlijk helemaal niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

De tocht zou drie weken voor carnaval plaatsvinden, maar dat kan als gevolg van de coronamaatregelen niet doorgaan. "We hebben besloten de tocht niet door te laten gaan door het sluiten van de horeca. Ook draagt de onzekerheid wat betreft de openingen ervan er natuurlijk aan bij", aldus Jonathan van der Lely, voorzitter van Stichting Bredase Klûntocht.

Het evenement wordt al 25 jaar georganiseerd door Bredase horecagelegenheden. Dit jaar wordt er wel een alternatieve editie georganiseerd, laat de stichting weten. "We hebben het idee om een unieke stempelkaart te maken met alle horeca die ons de afgelopen jaren hebben gesteund. Klûners kunnen in hun eigen tijd stempels halen en een collectors klûnkruisje verdienen", vertelt Van der Lely.

De komende tijd wordt het idee verder uitgewerkt. Ook is er het idee om een zomereditie van de Klûntocht te organiseren. "Wanneer het virus volledig onder controle is en er een vaccin bestaat, zetten we een Klûntocht neer zoals iedereen die gewend is. Is dat in de zomer? Dan gaan we desnoods voor een zomereditie", aldus Van der Lely.