Een fietser is vrijdagochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ernstige botsing met een auto op de Ginnekenweg in Breda. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

Het lijkt erop dat het om serieuze verwondingen gaat. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde in de buurt van de Ginnekenweg, waarna er spoedhulp werd verleend.

Het slachtoffer is gereanimeerd en niet veel later met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg is tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek.