De gemeente Breda en de provincie Brabant kopen het terrein van de voormalige CSM-suikerfabriek voor 21,9 miljoen euro van Corbion, het bedrijf waar CSM in 2006 in is opgegaan.

Het slopen van wat er ondergronds nog over is van de fabriek en het saneren van de ruim 26 hectare grond gaat daarna nog minstens 10 miljoen euro kosten.

Nog instemmen

Met de aankoop denken zowel gemeente als provincie dat deze belangrijke en grote locatie kan worden ontwikkeld tot een grootstedelijk internationaal district met gemengde functies en met een bovenlokale betekenis. Overigens moeten Provinciale Staten en de gemeenteraad van Breda nog wel instemmen met dit voornemen tot aankoop.

Het terrein van de oude suikerfabriek is een prominente en omvangrijke braakliggende locatie tegen het centrum van Breda. Dat kan nu in samenhang met het Havenkwartier, de Zoete Delta en het Stationskwartier worden ontwikkeld. De gemeente en de provincie willen met de aankoop daarvoor de optimale condities creëren.