De hal van evenementenlocatie Breepark in Breda doet vanaf donderdag dienst als COVID-19 snelteststraat. De commerciële zorgorganisatie Lead Healthcare gaat er voorlopig maximaal driehonderd sneltesten per dag afnemen. Vooral bedoeld voor medewerkers van bedrijven.

Lead Healthcare is in rap tempo een keten van snelteststraten in het land aan het opbouwen. Inmiddels is het bureau uit Baarn - dat gespecialiseerd is in het detacheren van zorgprofessionals - actief in tien steden, waaronder Eindhoven, Utrecht en Gorinchem. Woensdag volgen er weer drie. Donderdag is Breda aan de beurt.

Veel behoefte

Volgens directeur David van Hartskamp van Lead Healthcare is er momenteel "ontzettend veel behoefte" aan sneltestmogelijkheden. "Met name bij bedrijven. Ik denk dat zeker 80 procent van de mensen die bij ons voor een sneltest komen van bedrijven afkomstig zijn. Natuurlijk zijn er ook particulieren die snel getest willen worden. Maar 99 euro exclusief btw is natuurlijk best een flink bedrag."

Uitbreiden

De teststraat bij Breepark gaat donderdag om 12.00 uur open. Op werkdagen zal deze vervolgens van 8.00 tot 18.00 uur in bedrijf zijn, in het weekend van 9.00 tot 13.00 uur. "In principe kunnen we maximaal driehonderd testen per dag doen", aldus Van Hartskamp. "Als we dat aantal bereiken, kunnen we eventueel nog uitbreiden. Maar onze ervaring is dat dit aantal voldoende is."

Uitslag binnen een kwartier

Van Hartskamp garandeert dat er "altijd plek" is om getest te worden. "Een afspraak maken gebeurt online en dan kun je dezelfde dag nog terecht."

De uitslag is binnen een kwartier bekend. "Het is niet mogelijk om hierop te wachten, want dat zou voor verkeersopstoppingen kunnen zorgen. Wie positief is getest krijgt zowel een bericht als een belletje. Als je negatief wordt getest ontvang je alleen een berichtje." Positieve testuitslagen worden aan de GGD doorgegeven.

Creatieve oplossingen

Vanwege de coronacrisis bleef het aantal activiteiten in de evenementenhal van Breepark de afgelopen tijd tot een minimum beperkt. "Ook voor de komende tijd zijn weer evenementen geannuleerd", aldus een woordvoerder van Breepark. "We zijn constant bezig met het bedenken van creatieve oplossingen. En daar komt onder andere dit uit voort. Bovendien wordt - en dat vinden we natuurlijk ook belangrijk - de testcapaciteit verhoogd en kunnen mensen, vooral van bedrijven, zich sneller laten testen."