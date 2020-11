De twee slechtvalken die deze zomer de Grote Toren uitkozen als hun thuis, hebben een naam. Voortaan vliegen ze als Kiske en Mieske boven Breda.

Een wedstrijd die werd uitgeschreven onder Bredanaars om de slechtvalken een naam te geven, leverde tweeëntachtig suggesties op. Maar liefst 28 procent van de deelnemers opperde het idee om de roofvogels te noemen naar het boerenechtpaar Kiske en Mieske dat in Breda symbool staat voor carnaval.

Het waren twee namen waar de jury, bestaande uit stadsbeiaardier Paul Maassen, directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk en roofvogelkenner Raymond van Breemen, wel even over moest nadenken. "We weten dat poppen van Kiske en Mieske aan het einde van carnaval worden verbrand en verdwijnen uit het straatbeeld. Terwijl wij juist willen dat de slechtvalken in Breda blijven, nestelen en voor nageslacht zorgen."

Een oudere publicatie van het verhaal bracht de oplossing. "Carnavalsgrootmeester Theo van Gils vertelde hij hoe Kiske, als nazaat van een bastaard van Prins Maurits pronkte met zijn blauwe bloed en daarvoor werd uitgelachen.

Wroeging over het gepest

Mieske vond het getreiter van haar geliefde vreselijk. Met haar kleinkinderen maakte ze poppen die op haar en haar man leken en stak ze tijdens carnaval, toen de kroegen vol zaten, in brand. Er van overtuigd dat het de echte Mieske en Kiske waren die om het leven kwamen, kreeg het volk wroeging over het gepest. Het gepest houdt op en de twee zijn niet echt dood.

Uit de deelnemers die Kiske en Mieske noemden, worden drie winnaars geloot. Zodra de richtlijnen het toestaan, krijgen zij een VIP-rondleiding door de Grote Toren.