De politie heeft maandagmiddag een 27-jarige man uit Breda aangehouden omdat hij een man met een ijzeren staaf zou hebben achtervolgd. Het slachtoffer ontkwam door een parkeergarage in te vluchten.

Het incident vond op plaats op het plein voor de bioscoop aan het Chasséveld in Breda. De verdachte rende met een ijzeren voorwerp in de hand op een man af. Die vluchtte op zijn beurt voor de gewapende man en dook een parkeergarage in. Dat was voor de verdachte reden om zijn jacht stop te zetten.

Een agent zag het incident gebeuren. Toen ook de verdachte opmerkte dat er een politieman in de buurt was, gooide hij de stalen buis in een bosje. Vervolgens liep hij zelf naar het politiebureau, waar hij werd aangehouden.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van bedreiging.