De organisatie van WinterWonderBeek zet dit jaar geen schaatsbaan neer op de Markt van Prinsenbeek. "Zonder vergunning lukt het niet. En die gaan we met de huidige beperkingen niet krijgen", aldus de organisatie.

"We hebben de afgelopen maanden alles geprobeerd om een draai aan het evenement te kunnen geven", zegt Herman Emaus, secretaris van de stichting.

Samen met de vaste club van zo'n zestig vrijwilligers, de sponsoren en de gemeente Breda heeft de stichting bekeken wat wel en wat niet zou kunnen. "Het gros van onze vrijwilligers was bereid er ook dit jaar de schouders onder te zetten. Zonder hen lukt het sowieso niet. En ook de sponsoren en de gemeente waren lang positief gestemd. Met het stijgen van de besmettingscijfers namen echter ook de beperkingen weer toe."

Uiteindelijk is besloten een streep door de schaatsbaan te zetten. "Met de noodverordening die nu geldt, wordt geen vergunning verleend. Dan kun je als organisatie niets. Bovendien wil je met een evenement ook geen ergernis opwekken, door het in deze tijd tóch door te drukken. Het is jammer, maar de gezondheid van mensen is belangrijker."

Eind september werd al bekend dat de stoet met verlichte tractoren dit jaar niet door de Beekse straten rijdt eind december. Stichting WinterWonderBeek wil nu samen met dorpsbewoners kijken hoe het dorpscentrum alsnog sfeervol aangekleed kan worden met verlichting en versieringen. "Er is, zeker nu, behoefte aan warmte rond de feestdagen."