In Breda is zaterdagmiddag een baby gewond geraakt toen er vuurwerk in zijn of haar kinderwagen belandde. Dat meldt de politie. Familieleden liepen op dat moment met het kind van vier maanden oud door de Willem van Heesstraat.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur. Drie kinderen in de leeftijden van 4 tot en met 12 jaar oud waren licht vuurwerk aan het afsteken in de straat in Breda. Een van de klappertjes kwam terecht in de kinderwagen en explodeerde. Het jonge kindje is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval. De politie meldt niet hoe de baby eraan toe is.