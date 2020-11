Baarle-Nassau heeft vanaf dit weekend een GrensInfoPunt. Dat is een loket waar inwoners en ondernemers uit de grensstreek Midden-Brabant terecht kunnen met al hun vragen over wonen, werken, studeren en ondernemen over de grens.

Het informatiepunt is gefinancierd vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie. Tussen België en Nederland zijn er verschillen in belastingsysteem, zorgverzekering en arbeidsrecht. Om advies in te winnen, kunnen mensen uit de grensstreek kosteloos terecht bij het GrensInfoPunt.

Kriskras

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: "Dit GrensInfoPunt is een grote aanwinst. Niet alleen voor Baarle, maar voor heel de omliggende grensstreek. Dagelijks ervaren we in Baarle wat het betekent om in het ene land te wonen en in het andere land te werken of te studeren. De grenzen lopen immers kriskras door onze gemeente. Dat maakt Baarle uniek."

Het informatiepunt bevindt zich in het gemeentehuis van Baarle-Nassau. In de loop van 2017 zijn in de provincie Antwerpen en Brabant al enkele GrensInfoPunten geopend. In verband met de verscherpte coronamaatregelen zijn fysieke afspraken voorlopig niet mogelijk.

meer info: baarle-nassau.nl/grensinfopunt/