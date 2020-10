Sinterklaas kent ook in Baarle-Nassau en Ulicoten geen traditionele intocht. Op veel plaatsen is de intocht al afgelast. De burgemeesters van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben dit besluit genomen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Ook ontvangsten van Sinterklaas in Cultuurcentrum Baarle of door buurtverenigingen zijn niet mogelijk. Beide burgemeesters en de comités begrijpen dat dit voor veel inwoners een grote teleurstelling is.

"Maar gezien de omstandigheden zien we geen andere mogelijkheid. De vrijwilligers van onze comités steken elk jaar veel tijd en enthousiasme in het organiseren van een mooie sinterklaasintocht. Ik hoop natuurlijk voor alle kinderen dat we Sinterklaas en de Pieten volgend jaar gewoon feestelijk kunnen ontvangen," aldus burgemeester Marjon De Hoon - Veelenturf van Baarle-Nassau.

Er wordt wel gezocht naar een digitaal alternatief.