De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende coronafeesten beëindigd in Breda. Bij een van de feesten was een bedrijfspand ingericht als café.

Op de Facebook-pagina van politieteam Markdal valt te lezen dat de politie drie keer in actie moest komen afgelopen nacht. Het ging om twee feestjes van studenten op de Epelenberg. Daarnaast was een bedrijfspand omgetoverd tot café. Op alle drie de plaatsen stonden mensen te dicht op elkaar en werd "totaal geen rekening gehouden met de geldende maatregelen".

Bij het ingrijpen door agenten kregen zij niet te maken met veel begrip. "De meesten vonden het maar onzin. Wij vinden het ongelofelijk dat hier op deze manier op wordt gereageerd. Zorg dat je je aan de regels houdt."

Het is niet bekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld aan de feestvierders.