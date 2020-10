Het winkelend publiek in het centrum van Breda wordt vanaf zaterdag 31 oktober begeleidt door speciale coronahosts.

Deze functionarissen zijn te herkennen aan hun opvallende hesjes en lopen in koppels door de stad. Burgemeester Paul Depla wil dat ze bezoekers wijzen op het naleven van de coronaregels. Wie dat niet doet wordt daar dan vriendelijk op gewezen.

Winkelen is geen uitje

Als het aan de burgemeester ligt wordt er sowieso niet voor de lol gewinkeld. Boodschappen doen is geen uitje en als het niet anders kan, doe het dan in je eentje. Maar toch ziet de burgemeester dat er nog heel wat mensen op de been zijn in het centrum van Breda.

Met de looproutes en belijningen op straat en de maatregelen die de winkeliers zelf nemen, wordt het publiek al geholpen om zo veilig mogelijk te winkelen. De coronahosts moeten dit beleid ondersteunen. Op drukke dagen gaan zeven koppels de stad in, tussen 12.30 en 16.30 uur.

Depla en wethouder Boaz Adank (Binnenstad, VVD) beschouwen de coronahosts als een belangrijke aanvulling op de bestaande maatregelen. "Het is in deze tijd belangrijk om lokale ondernemers te ondersteunen. Winkelbezoek blijft dan ook mogelijk, maar moet wel op een verantwoorde manier", aldus Adank en Depla in een persbericht.