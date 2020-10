De warmejassenactie van de stichting Betrokken Ondernemers Breda heeft 775 jassen opgeleverd. De actie 'Geef een jas en verwarm een hart' is daarmee uitgedraaid op een groot succes. Rombout Kerremans van de stichting: "Echt geweldig."

De jassen, goed bruikbare en warme dames-, heren- en kinderjassen, zijn van 12 tot en met 28 oktober ingezameld door medewerkers en relaties van twaalf bij de stichting aangesloten kantoren en bedrijven.

Afgelopen donderdag zijn de winterjassen met dertig vrijwilligers van die bedrijven gesorteerd bij de Uitvindfabriek in De Faam en uitgedeeld aan de hulporganisaties Vincentius Vereniging, stichting De Herberg, Buurtsalon, Leger des Heils, stichting Help ons helpen en stichting Annahuis.

Hartverwarmend kaartje

De jassen, die nu gratis en soms tegen een paar euro worden aangeboden (waar weer een goed doel mee wordt gesteund) zijn door de gevers voorzien van kaartjes met hartverwarmende en persoonlijk geschreven teksten. Kerremans: "Het was allemaal heel laagdrempelig en uitproberen. We konden geen inschatting maken van de hoeveelheid jassen. Maar het aanbod is echt geweldig. Als je die berg zag liggen, enorm. En er zitten mooie exemplaren bij. Leuke kinderjassen, prachtige damesjassen."

Onder de armoedegrens

Is het nodig? "Zeker. We hebben natuurlijk eerst met de hulporganisaties contact gezocht, die juichten de actie direct toe." Lieveke Ligtenberg van de stichting: "Er zijn Bredase gezinnen die onder de armoedegrens leven. Kinderen zonder warme kleren, dat gebeurt ook in deze stad. Deze actie raakt de gever en de ontvanger in het hart en dat maakt het zo mooi."

Kerremans: "Ik denk dat we het volgend jaar nog groter gaan aanpakken." In totaal zijn 450 damesjassen geteld, 161 herenjassen en 164 kinderjassen. Er waren hooguit twintig jassen niet bruikbaar. Bij de stichting zijn zo'n 150 Bredase bedrijven en organisaties aangesloten.

Van notaris tot snoepfabriek

Aan de warme jassenactie van stichting Betrokken Ondernemers Breda deden twaalf kantoren en bedrijven mee, allen aangesloten bij de stichting, het gaat om: Schipper Accountants, Holland Casino Breda, Perfetti Van Melle, Coöperatie DELA, Thomassen Business Gifts, Schonck Schul & Compagnie, Rassers Advocaten, Rabobank Breda, Mandemakers Groep, Van Lanschot, Seydlitz Notarissen en Careflex Zorggroep.