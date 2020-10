De zorg in Breda krijgt hulp van de lokale horeca. Kroegeigenaren, barpersoneel, bedrijfsleiders, koks en schoonmakers, ze willen allemaal helpen in de strijd tegen het coronavirus. Daarom gaat de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) samenwerken met zorginstelling Surplus.

KHN-bestuursleden Marijn van Dijke en Johan de Vos zijn trots op de samenwerking en de massale interesse die hun collega's tonen voor het werk in de zorg. Surplus is altijd al op zoek naar nieuwe medewerkers, maar nu helemaal. "Corona vraagt veel van ons allemaal, in het bijzonder van onze medewerkers", zegt Anton van Mansum, de bestuursvoorzitter van Surplus.

Allerlei bezigheden

Met de inzet van de mensen uit de horeca krijgen de zorgmedewerkers van Surplus meer ruimte om hun dagelijkse werk te doen. Allerlei bezigheden die hen daarvan afleiden kunnen dankzij de samenwerking worden opgevangen.

"We kunnen eigenlijk niet uitleggen wat dit voor ons als horecaondernemers betekent", zeggen Van Dijke en De Vos. "Enerzijds kunnen onze mensen helpen met tijdelijk werk in de zorg en anderzijds zijn ze er weer gelijk voor ons, als de horeca weer open mag. Deze samenwerking betekent voor veel collega's van ons wellicht de overleving van deze crisis. Vandaar ook de massale interesse. Vele honderden collega's hebben zich al aangemeld."

Cursus van een week

Surplus bespreekt met de potentiële zorgwerkers uit de horeca waar ze het beste kunnen worden ingezet. Er worden drie verschillende opleidingen gratis aangeboden. Die duren ongeveer een week. Daarna kunnen de omgeschoolde werknemers direct aan de slag in een van de woonzorgcentra of een van de thuiszorgteams van Surplus.